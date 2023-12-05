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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, böbrek ameliyatı olan Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:19
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, böbrek ameliyatı olan Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.

        Vali Ekici, tedavisine evinde devam eden Kesimoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Kesimoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

        - Dezavantajlı öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Gölgeni Arkanda Bırak Projesi" kapsamında dezavantajlı öğrenciler Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geziye 58 öğrencinin katıldığı bildirdi.

        Açıklama, proje kapsamında dezavantajlı öğrencilerin topluma kazandırılması, eğitim ve öğretimlerine devam etmesinin amaçlandığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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