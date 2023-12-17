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        Kırklareli'nde vatandaşlar kartopu oynayıp kızakla kayarak eğlendi

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından vatandaşlar kartopu oynayıp kızakla kaydı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:31
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        Kırklareli'nde vatandaşlar kartopu oynayıp kızakla kayarak eğlendi
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından vatandaşlar kartopu oynayıp kızakla kaydı.

        Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün etkili olan kar yerini güneşli havaya bıraktı.

        Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde vatandaşlar eğlendi.

        Çevre illerden karın etkili olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, kartopu oynadı, meyilli alanlarda kızak, naylon ve bidonlarla kaydı. Bazı vatandaşlar ise ateş yakıp müzik eşliğinde oynadı.

        Vatandaşlardan Eylül Yılmaz Sezgin, AA muhabirine, özlemle bekledikleri karın ardından eğlendiklerini söyledi.

        Kışın bu yıl geç geldiğini ifade eden Sezgin, 7 aylık köpeği ile beyaz örtünün keyfini yaşadıklarını kaydetti.

        Birgül Keskin ise karla oynamanın çok eğlenceli olduğunu belirterek, "Ben Lüleburgaz'dan geliyorum. İmkanı olan herkese tavsiye ederim buraya gelip görsünler." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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