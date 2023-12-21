Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde nehre devrilen otomobili kurtarma çalışması başlatıldı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Ergene Nehri'ne devrilen otomobil, çıkarılmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 13:46 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde nehre devrilen otomobili kurtarma çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Ergene Nehri'ne devrilen otomobil, çıkarılmaya çalışılıyor.

        Büyükmandıra beldesi ile Katranca köyü arasında seyir halindeki otomobil nehre düştü.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bölgede kurtarma çalışmasına başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!
        Yüksek basınç yerini yağışlı havaya bırakıyor!
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        31 milyon km uzaktan gelen video
        31 milyon km uzaktan gelen video
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        AK Parti seçim kampanyasına ne zaman başlayacak?
        AK Parti seçim kampanyasına ne zaman başlayacak?
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"
        "Fırsatçılığa şiddetle karşıyız"

        Benzer Haberler

        Trakya'daki barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 43'e yükseldi
        Trakya'daki barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 43'e yükseldi
        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 655 bin 530'a ulaştı
        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 655 bin 530'a ulaştı
        Türkiye patent başvurularında dünyadaki yükselişini sürdürüyor
        Türkiye patent başvurularında dünyadaki yükselişini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Ekici köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Ekici köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Trakyalı çiftçiler, buğdayda verim artışı için ilkbahar yağışlarını bekliyo...
        Trakyalı çiftçiler, buğdayda verim artışı için ilkbahar yağışlarını bekliyo...
        Gazeteci Şenol Goncagül'ün cenazesi Kırklareli'nde toprağa verildi
        Gazeteci Şenol Goncagül'ün cenazesi Kırklareli'nde toprağa verildi