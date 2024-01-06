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        Kırklareli'nde trafik denetimleri sürüyor

        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 34 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 06.01.2024 - 09:59
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        Kırklareli'nde trafik denetimleri sürüyor
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        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 34 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Demirköy ilçesinde 1-3 Ocak tarihlerinde 1491 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti.

        Denetimde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 34 sürücüye işlem yapıldı.

        Kusurlarından dolayı 9 araç trafikten men edilirken 4 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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