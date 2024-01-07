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        Kırklareli'nde CHP'nin yaptığı ön seçimi Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı

        Kırklareli'nde CHP Merkez İlçe Başkanlığınca yapılan Kırklareli Belediye Başkanı Adayı ön seçimini mevcut belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 19:45 Güncelleme: 07.01.2024 - 19:47
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        Kırklareli'nde CHP'nin yaptığı ön seçimi Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı
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        Kırklareli'nde CHP Merkez İlçe Başkanlığınca yapılan Kırklareli Belediye Başkanı Adayı ön seçimini mevcut belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı.

        Bir düğün salonunda gerçekleştirilen seçime aday adayları Kesimoğlu, Serdar Türker ve Gürkan Oras katıldı.

        3 bin 11 parti üyesinden 2 bin 498'inin oy kullandığı ön seçimde Kesimoğlu 926, Türker 791, Oras ise 765 oy aldı. 16 oy ise geçersiz sayıldı.

        Ön seçim sonucuna göre, Kesimoğlu CHP'den belediye başkan adayı olmaya hak kazandı.

        Galeri
        Galeri

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