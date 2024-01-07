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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da halk toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 07.01.2024 - 10:00
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar'da halk toplantısı yapıldı.

        Pınarhisar Belediyesince Beylik Mahallesi'nde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

        Talay, yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Yapılması planlanan projeleri anlatan Talay, vatandaşların taleplerini dinledi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Bademlik ve Demirtaş mahallelerine 12 Ocak Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

        - Eğitim istişare toplantısı yapıldı

        Pınarhisar'da eğitim istişare toplantısı yapıldı.

        İlçe Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile okul müdürleri katıldı.

        Doğan, toplantıda Çanakcıoğlu'na okullarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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