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        Kırklareli'nde otomobilinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:00
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        Kırklareli'nde otomobilinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüpheli otomobili ilçe girişinde durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 236,49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler E.C.T, E.Ş. ve M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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