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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy ilçesinde Beğendik Sahil Güvenlik Komutanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 09:33 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:11
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Demirköy ilçesinde Beğendik Sahil Güvenlik Komutanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, düzenlenen programda sahil güvenlik ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

        Sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ekici, daha öncede Beğendik Sahil Güvenlik Komutanlığının açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından komutanlık binası açıldı.

        - Arıcılık kursu başladı

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce arıcılık kursu açıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kursun açılışında yaptığı konuşmada kursa 25 kursiyerin katıldığını söyledi.

        Kursiyerlere arı yetiştiriciliği, polen, propolis ve arı sütü gibi ürünlerin üretimi hakkında bilgi verileceğini ifade eden Karaca, kurs sonunda başarılı kursiyerlere belge verileceğini kaydetti.

        Karaca, kursiyerlere başarılar diledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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