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        Kırklareli Valisi Ekici köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinin Beğendik köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 09:57 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:09
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        Kırklareli Valisi Ekici köy ziyaretlerini sürdürüyor
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesinin Beğendik köyünü ziyaret etti.

        Vali Ekici, köy muhtarı Rüştü Gündüz'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istekleri de dinledi.

        Sorunları yerinde görüp çözüme kavuşturmak için köy ziyaretlerine önem verdiğini ifade eden Ekici, her köyü ziyaret ettiğini kaydetti.

        Ekici, ardından İl Özel İdaresinin çalışmalarını inceledi.

        Daha sonra Vali Ekici, şehit Özkan İlkyaz'ın ailesini ziyaret etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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