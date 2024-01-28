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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 12:50 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:50
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

        Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ilık'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ilık da kentte istihdamın arttırılması amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını

        belirterek destekleri için Vali Ekici'ye teşekkür etti.

        - Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Toplantısı gerçekleştirildi

        Kırklareli'nde Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Toplantısı yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında Vize Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda kurs çeşitliliği ve kursiyer sayılarının arttırılmasına yönelik çalışmalar, geri dönüşüm ve sıfır atık, Aile Okulu Projesi, Köy Yaşam Merkezleri Projesi, madde bağımlılığıyla mücadele eğitimleri gibi konular görüşüldü.

        Toplantı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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