Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ilık'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ilık da kentte istihdamın arttırılması amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını

belirterek destekleri için Vali Ekici'ye teşekkür etti.

- Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Toplantısı gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında Vize Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda kurs çeşitliliği ve kursiyer sayılarının arttırılmasına yönelik çalışmalar, geri dönüşüm ve sıfır atık, Aile Okulu Projesi, Köy Yaşam Merkezleri Projesi, madde bağımlılığıyla mücadele eğitimleri gibi konular görüşüldü.

Toplantı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.