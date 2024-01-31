Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

        İki gün önce başlayan ve etkisini arttıran kar, Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçeleriyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı civarında etkisini sürdürüyor.

        Kar nedeniyle 37 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

        - Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

        Yoğun kar alan yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

        TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yol ulaşıma kapandı. Bölgede İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

        Sis ve tipi şeklinde devam eden kar yağışının hakim olduğu Mahya Tepe'de jandarma ekipleri de sürücüleri araçlarına zincir takmaları için uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Eski eşi hatırlatan şarkılar dinleyen kusurlu
        Eski eşi hatırlatan şarkılar dinleyen kusurlu
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        Canlı hayvan ithalatı yüzde 561 arttı
        Canlı hayvan ithalatı yüzde 561 arttı
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde usta öğretici kadınlar, Gazzeli çocuklar "üşümesin" diye eşo...
        Kırklareli'nde usta öğretici kadınlar, Gazzeli çocuklar "üşümesin" diye eşo...
        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 92 araç trafikten men edildi
        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 92 araç trafikten men edildi
        Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
        İğneada'daki 6 kişinin öldüğü selde 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame k...
        İğneada'daki 6 kişinin öldüğü selde 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame k...