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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Gıda Maddeleri Esnaf Odası Başkanı İlhan Karaca, ekmek fiyatlarına 1 lira zam yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 16:43 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:43
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Gıda Maddeleri Esnaf Odası Başkanı İlhan Karaca, ekmek fiyatlarına 1 lira zam yapıldığını bildirdi.

        Karaca, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 200 gram ekmeğin satış fiyatının 8 liraya yükseldiğini söyledi.

        Gıda maddelerinde artan maliyetler karşısında ekmeğin de zamlandığını belirten Karaca, yeni fiyatların esnafa ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde üç mahalle ve bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinin Şeker Mahallesi, Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyü ile ilçeye bağlı Evrensekiz beldesinin Gündoğu ve Kırcaali mahallerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Gündoğu ve Kırcaali mahallelerinde 09.00-10.00 ile 17.00-18.00, Turgutbey köyünde 10.00-14.00, Şeker Mahallesinde 11.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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