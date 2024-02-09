Kırklareli'nde evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Eve giden ekipler, burada yaptıkları incelemede, şüphelilerin tek katlı evin zemininde 40 metre derinliğinde çukur kazdığını tespit etti.
Çukurdaki incelemede asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, dalgıç pompa ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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