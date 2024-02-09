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        Kırklareli'nde evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 19:27 Güncelleme: 09.02.2024 - 19:30
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        Kırklareli'nde evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Eve giden ekipler, burada yaptıkları incelemede, şüphelilerin tek katlı evin zemininde 40 metre derinliğinde çukur kazdığını tespit etti.

        Çukurdaki incelemede asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, dalgıç pompa ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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