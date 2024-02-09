Kırklareli'nde evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Eve giden ekipler, burada yaptıkları incelemede, şüphelilerin tek katlı evin zemininde 40 metre derinliğinde çukur kazdığını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

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