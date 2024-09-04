Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklarelili öğrenciler, TEKNOFEST'e yapay zekalı dron "Kurtuluş" ile katılacak

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin "Kod-Voltaj" takımı geliştirdikleri yapay zeka destekli "Kurtuluş" adlı dron ile TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklarelili öğrenciler, TEKNOFEST'e yapay zekalı dron "Kurtuluş" ile katılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin "Kod-Voltaj" takımı geliştirdikleri yapay zeka destekli "Kurtuluş" adlı dron ile TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor.

        Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 5-8 Eylül tarihleri arasında Akdeniz Teknoloji Yarışmaları temasıyla Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

        Kırklareli'nden İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na Kod-Voltaj takımı üyesi üniversite öğrencileri Ömer Kargalı, Muhammet Emin Durmuş, Ahmet Çalışkan ve Melisa Nur Ergüne katılacak.

        Öğrenciler, yarışmada deprem sonrası kara yollarındaki çatlaklar ile orman yangınının yayılma hızını tespit edebilen, yol bulma, insan ve diğer canlıların kurtarılmasına yardımcı olabilen "Kurtuluş" adlı dronla yer alacak.

        - "Yapay zeka entegre edilmesi dronumuzu ayrıcalıklı kılıyor"

        Kırklareli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömer Kargalı, AA muhabirine, geliştirdikleri dronun acil müdahale süreçlerini hızlandıracağını söyledi.

        Dronun yangın, sel, deprem, arama kurtarma ve çatlak tespiti gibi alanlarda kullanılabileceğini ifade eden Kargalı, yapay zeka destekli afet yönetimi kapsamında geliştirdikleri dronun 4 modülü olduğunu aktardı.

        Kargalı, dron modüllerini şöyle açıkladı:

        "Dronumuzu hem kara yollarındaki hasar hem deprem hasar tespiti için kullanabiliriz. Karayolları ekipleri yollardaki çatlakları tespit etmek için kullanabilir. Dronumuz yapay zeka modülü ile çatlakları tespit ediyor ve bize gösteriyor. Modüllerden birisi de yangın modülü. Bununla yangınların ilk başta tespitini yapabiliyoruz, yangın ortaya çıktıktan sonra da yangının rüzgar hızı ve yönüyle bağlantısını hesaplayarak yangının ne tarafa, ne kadar sürede yayılabileceğini hesaplayabiliyoruz.

        Onun dışında insan, hayvan ve canlı tespit modülümüz var. Özellikle olağanüstü durumlarda, sellerde insanlar yüksek yerlere çıkarak arama kurtarma ekiplerini bekliyorlar. Onları tespit edebilmek için dronumuzu havalandırabiliriz."

        - "Normal dronlara göre daha fonksiyonel"

        Önemli bir çalışmaya imza attıklarına inandığını dile getiren Kargalı, dronun çok amaçlı olmasının normal dronlara göre avantajlı olduğunu kaydetti.

        Kargalı, dronun her türlü olay, doğal afet ve olağanüstü durumlarda kullanılabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Yapay zekayla entegreli bir şekilde çalışması bizim dronumuzu ayrıcalıklı kılıyor. Dronumuz anlık görüntü alıp yapay zekayı kullanarak modülleri aktif hale getiriyor. Yapay zeka insandan daha hızlı karar alabilme yeteceğine sahip.

        Yapay zekanın gözünden kaçan hiç bir şey olmuyor. İnsanız bazen gözümüzden bir şeyler kaçabiliyor, görüntüleri incelerken. Ancak yapay zeka hiçbir şeyi gözden kaçırmayarak daha hızlı karar alabilme yeteneğine sahip olduğu için bizden daha ön planda."

        Deprem anında enkaz ve göçüklerin yolları kapattığını aktaran Kargalı, dronun harita uygulamaları üzerinden kullanıcıya en hızlı yol güzergahı da gösterdiğini sözlerine ekledi.

        - "TEKNOFEST’te hedefimiz birinci olmak"

        Öğrencilerden Melisa Nur Ergüne, TEKNOFEST’te hedeflerinin birincilik olduğunu belirtti.

        Dronun birçok özelliğinin bulunduğunu vurgulayan Ergüne, dronun özellikle deprem bölgesi ile kara yollarında kullanışlı olduğunu kaydetti.

        Çalışmaların 3 ay sürdüğünü anlatan Ergüne, "Son iki haftadır çok yoğun bir çalışmamız oluyor. TEKNOFEST'te hedefimiz birinci olmak. Dereceye giremesek bile biz pes etmeden çalışacağız." dedi.

        Öğrencilerden Ahmet Çalışkan da geliştirdikleri sistemin arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştıracağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'da yangınlardan zarar gören orman alanı bu yıl yaklaşık 5 kat arttı
        Trakya'da yangınlardan zarar gören orman alanı bu yıl yaklaşık 5 kat arttı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 10 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 10 şüpheli yakalandı
        Otomobil bagajı ile minibüste 22 kaçak göçmen yakalandı,1 organizatör tutuk...
        Otomobil bagajı ile minibüste 22 kaçak göçmen yakalandı,1 organizatör tutuk...
        Kırklareli'nde yolcu otobüsleri denetlendi
        Kırklareli'nde yolcu otobüsleri denetlendi
        Kırklareli'nde sahte 5 bin dolar ele geçirildi
        Kırklareli'nde sahte 5 bin dolar ele geçirildi