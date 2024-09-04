Kırklarelili öğrenciler, TEKNOFEST'e yapay zekalı dron "Kurtuluş" ile katılacak

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin "Kod-Voltaj" takımı geliştirdikleri yapay zeka destekli "Kurtuluş" adlı dron ile TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 5-8 Eylül tarihleri arasında Akdeniz Teknoloji Yarışmaları temasıyla Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

Kırklareli'nden İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na Kod-Voltaj takımı üyesi üniversite öğrencileri Ömer Kargalı, Muhammet Emin Durmuş, Ahmet Çalışkan ve Melisa Nur Ergüne katılacak.

Dronun yangın, sel, deprem, arama kurtarma ve çatlak tespiti gibi alanlarda kullanılabileceğini ifade eden Kargalı, yapay zeka destekli afet yönetimi kapsamında geliştirdikleri dronun 4 modülü olduğunu aktardı.

Öğrenciler, yarışmada deprem sonrası kara yollarındaki çatlaklar ile orman yangınının yayılma hızını tespit edebilen, yol bulma, insan ve diğer canlıların kurtarılmasına yardımcı olabilen "Kurtuluş" adlı dronla yer alacak.

"Dronumuzu hem kara yollarındaki hasar hem deprem hasar tespiti için kullanabiliriz. Karayolları ekipleri yollardaki çatlakları tespit etmek için kullanabilir. Dronumuz yapay zeka modülü ile çatlakları tespit ediyor ve bize gösteriyor. Modüllerden birisi de yangın modülü. Bununla yangınların ilk başta tespitini yapabiliyoruz, yangın ortaya çıktıktan sonra da yangının rüzgar hızı ve yönüyle bağlantısını hesaplayarak yangının ne tarafa, ne kadar sürede yayılabileceğini hesaplayabiliyoruz.

Kargalı, dronun her türlü olay, doğal afet ve olağanüstü durumlarda kullanılabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Önemli bir çalışmaya imza attıklarına inandığını dile getiren Kargalı, dronun çok amaçlı olmasının normal dronlara göre avantajlı olduğunu kaydetti.

- "Normal dronlara göre daha fonksiyonel"

Onun dışında insan, hayvan ve canlı tespit modülümüz var. Özellikle olağanüstü durumlarda, sellerde insanlar yüksek yerlere çıkarak arama kurtarma ekiplerini bekliyorlar. Onları tespit edebilmek için dronumuzu havalandırabiliriz."

"Yapay zekayla entegreli bir şekilde çalışması bizim dronumuzu ayrıcalıklı kılıyor. Dronumuz anlık görüntü alıp yapay zekayı kullanarak modülleri aktif hale getiriyor. Yapay zeka insandan daha hızlı karar alabilme yeteceğine sahip.

Yapay zekanın gözünden kaçan hiç bir şey olmuyor. İnsanız bazen gözümüzden bir şeyler kaçabiliyor, görüntüleri incelerken. Ancak yapay zeka hiçbir şeyi gözden kaçırmayarak daha hızlı karar alabilme yeteneğine sahip olduğu için bizden daha ön planda."

Deprem anında enkaz ve göçüklerin yolları kapattığını aktaran Kargalı, dronun harita uygulamaları üzerinden kullanıcıya en hızlı yol güzergahı da gösterdiğini sözlerine ekledi.