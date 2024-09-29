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        Kırklareli'nde kuyuya düşen köpek kurtarıldı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kuyuya düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 09:51 Güncelleme: 29.09.2024 - 09:55
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        Kırklareli'nde kuyuya düşen köpek kurtarıldı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kuyuya düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Büyükkarıştıran Beldesinde bir fabrikanın bahçesindeki su kuyusundan köpek sesi geldiğini fark eden fabrika çalışanları durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan köpek, serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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