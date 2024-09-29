Kırklareli'nde kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kuyuya düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kuyuya düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Büyükkarıştıran Beldesinde bir fabrikanın bahçesindeki su kuyusundan köpek sesi geldiğini fark eden fabrika çalışanları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan köpek, serbest bırakıldı.
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