Kırklareli'nde kuyuya düşen köpek kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Büyükkarıştıran Beldesinde bir fabrikanın bahçesindeki su kuyusundan köpek sesi geldiğini fark eden fabrika çalışanları durumu yetkililere bildirdi.

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