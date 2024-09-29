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        Trakya'dan geçen ay 297,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Trakya'dan ağustos ayında 297,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 13:19 Güncelleme: 29.09.2024 - 13:19
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        Trakya'dan geçen ay 297,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı
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        Trakya'dan ağustos ayında 297,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, geçen ay ihracat rakamları geçen yılın aynı dönemine göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da düşüş yaşandı.

        Kırklareli'nde ihracat bu yıl ağustos ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 26,7, Tekirdağ'da yüzde 21,9 azalarak 261,3 milyon dolar, Edirne'de ise yüzde 1,8 azalarak 9,7 milyon dolar olarak kaydedildi.

        İthalatta da ise Edirne'de yüzde 7 artış ile 10 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        Tekirdağ'da yüzde 38,6 azalan ithalat 218,5 milyon dolar, Kırklareli'nde de yüzde 49,2 azalan ithalat 6,9 milyon dolara düştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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