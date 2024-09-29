Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişilere para cezası kesildi

Hayvan sahibi ile kamyon sürücüsüne toplamda 91 bin 323 lira idari ceza uygulandı.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir çiftliğe şehir dışından kaçak getirilen hayvanların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kırklareli'nin Vize ilçesine kaçak yollarla 9 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişi ile hayvan sahibine 91 bin 323 lira idari ceza uygulandı.

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