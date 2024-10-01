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        Kırklareli'nde otomobillerinden çevreye çöp atan sürücülere ceza

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobillerinden çevreye çöp atan 2 sürücüye 315'er lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:57 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:59
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        Kırklareli'nde otomobillerinden çevreye çöp atan sürücülere ceza
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobillerinden çevreye çöp atan 2 sürücüye 315'er lira idari para cezası kesildi.

        Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İstasyon Caddesi'nde park halinde duran iki otomobilden çevreye çöp atıldığını tespit eden ekipler, otomobillerin plakalarını tespit etti.

        Sürücülere Kabahatler Kanunu kapsamında 315'er lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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