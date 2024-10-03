Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, kurum ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 03.10.2024 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, kurum ziyaretlerinde bulundu.

        Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ve Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik'i ziyaret etti.

        Kırklareli'nde tüm kurumlar ile iş birliğinde çalışacaklarını ifade eden Turan, el birliği ile Kırklareli halkına hizmet edeceklerini belirtti.

        - Hayırsever ile protokol imzalandı

        Kırklareli'nde etüt merkezi yaptıracak hayırsever ile iş birliği protokolü imzalandı.

        Kırklareli Valiliği Atatürk toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, Vali Uğur Turan ile hayırsever Feriha Aldoğan tarafından protokol imzalandı.

        Vali Turan, konuşmasında, hayırsever tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe edilecek olan Feriha-Ahmet Aldoğan Çok Amaçlı Salon ve Etüt Merkezi yaptırılacağını belirtti.

        Hayırsevere teşekkür eden Turan, Kırklareli'ne kazandırılacak eser için hayırsevere teşekkür etti.

        Programa, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Denizli'de su alarmı! Kesintiler başlayabilir
        Denizli'de su alarmı! Kesintiler başlayabilir

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 8'i hükümlü 27 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 8'i hükümlü 27 şüpheli yakalandı
        Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'deki trafik kazaları kamerada
        Kırklareli'deki trafik kazaları kamerada
        Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü davada savcı, sanıklara 'olası kastla...
        Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü davada savcı, sanıklara 'olası kastla...
        Kırklareli'nde trafik kazaları KGYS kameralarında
        Kırklareli'nde trafik kazaları KGYS kameralarında