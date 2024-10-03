Kırklareli Valisi Uğur Turan, kurum ziyaretlerinde bulundu.

Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ve Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik'i ziyaret etti.

Kırklareli'nde tüm kurumlar ile iş birliğinde çalışacaklarını ifade eden Turan, el birliği ile Kırklareli halkına hizmet edeceklerini belirtti.

- Hayırsever ile protokol imzalandı

Kırklareli'nde etüt merkezi yaptıracak hayırsever ile iş birliği protokolü imzalandı.