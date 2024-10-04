Kırklareli'nde sigara ve parfüm kaçakçılığından 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi eski sanayi sitesinde park halindeki Romanya plakalı iki otomobille kaçakçılık yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli'nde Romanya plakalı iki otomobilde kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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