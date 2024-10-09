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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:11
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Demirköy'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Karayolları Genel Müdürlüğünce Demirköy - İğneada kara yolunda Balyoz rampası ile Karayokuş mevkisi arasında asfaltlama çalışmaları sürüyor.

        Karayolları 15. Şube Şefliğinden yapılan açıklamaya göre, asfaltlama çalışmalarının yanı sıra yol kenarı bariyer montajı ile trafik işaret ve tabela montaj işlemleri de gerçekleştiriliyor.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla kara yolunun araç trafiğine açılacağı belirtildi.

        - Grafik tasarım kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezince grafik tasarım kursu açılacak.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 14 Ekim-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

        Haftanın ilk 4 günü gerçekleştirilecek kursa katılmak isteyenlerin e-devlet üzerinden kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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