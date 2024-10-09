Karayolları 15. Şube Şefliğinden yapılan açıklamaya göre, asfaltlama çalışmalarının yanı sıra yol kenarı bariyer montajı ile trafik işaret ve tabela montaj işlemleri de gerçekleştiriliyor.

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