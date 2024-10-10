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        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:51 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:12
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        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
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        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto etti.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırklareli İl Temsilciliği, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Kulübü ile Genç İyilik Hareketi Kulübünce üniversitenin Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen protestoda, öğrenciler pankart ve dövizler açtı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, bir süre İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

        İlahiyat Kulübü Başkanı Eyüp Başaran, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de son 1 yıldır dünyanın gözü önünde soykırım yaptığını belirtti.

        Filistin'de kadın ve çocukların da aralarında olduğu 42 binden fazla masum insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Başaran, hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin bombalandığını söyledi.

        İnsanlığın bu katliam karşısında çaresiz ve savunmasız kaldığını vurgulayan Başaran, şunları kaydetti:

        "Gazze'de yaşanan bu zulüm tarihte benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştı. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar acımasızca katlediliyor. İsrail'in bölgedeki saldırıları Gazze ile sınırlı kalmadı. Lübnan ve Yemen'e de sıçradı. Bizler burada Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermek, bu işgale ve soykırıma 'dur' demek için toplandık."

        Grup açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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