Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 120 bin 333 lira ceza uygulandı

        Kırklareli'nde kaçak yollarla kente 11 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 120 bin 333 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 120 bin 333 lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde kaçak yollarla kente 11 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 120 bin 333 lira idari ceza uygulandı.

        Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş denetimi sırasında durdurduğu iki kamyonda büyükbaş hayvan olduğunu belirleyerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Yapılan incelemede büyükbaş hayvanların "şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla getirildiği tespit edildi.

        El konulan 11 büyükbaş mezbahalarda kestirilerek, etleri sahibine teslim edildi.

        Besiciye ise 120 bin 333 lira idari ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Annesi olayı örtbas etmiş! Sıla'daki diş izleri kime ait?
        Annesi olayı örtbas etmiş! Sıla'daki diş izleri kime ait?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Schengen bölgesine girişte yeni dönem yine ertelendi
        Schengen bölgesine girişte yeni dönem yine ertelendi
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıl...
        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıl...
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Okul taşıtı görüntüsü verilen minibüste 15 kaçak göçmen yakalandı
        Okul taşıtı görüntüsü verilen minibüste 15 kaçak göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında dart müsabakası yapıldı
        Kırklareli'nde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında dart müsabakası yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa