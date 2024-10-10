Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 120 bin 333 lira ceza uygulandı

Besiciye ise 120 bin 333 lira idari ceza uygulandı.

Yapılan incelemede büyükbaş hayvanların "şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla getirildiği tespit edildi.

Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş denetimi sırasında durdurduğu iki kamyonda büyükbaş hayvan olduğunu belirleyerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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