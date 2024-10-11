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        Kırklareli'nde bir haftada 336 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 336 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 09:33 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:33
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        Kırklareli'nde bir haftada 336 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 336 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Jandarma, çalışmalarında 336 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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