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        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin davada mütalaa verildi

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, işletmecinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı duruşmada mütalaa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:24
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        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin davada mütalaa verildi
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        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, işletmecinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı duruşmada mütalaa verildi.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık Bülent B. katıldı. Tutuksuz sanıklar B.G, C.A. ve S.U, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler Safiye Yaşa, Merve Sude Yaşa, Kadir Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Hüseyin Duman, Emine Solmaz ve Çiçek Dinç ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaası verdi.

        Mütalaada sanıkların maktul Ahmet Baki Şimşek, Mihriban Bağışlar, Rahile Şimşek, Selman Bağışlar, Suna Duman ve Ümit Solmaz'a karşı ayrı ayrı "olası kast ile öldürme" suçundan müşteki Kerem Şimşek, Hüseyin Duman ve Mila Duman'a yönelik "olası kast ile yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

        Tutuklu sanık Bülent B, savunmasında, mütalaayı reddederek bilinçli ya da bilinçsiz kimsenin ölümüne veya yaralanmasına neden olmadığını ileri sürdü.

        Savcılık mütalaasında afete hiç yer verilmediğini belirten Bülent B. suçsuz olduğunu iddia etti.

        Diğer sanık ve müştekiler de savunmada bulundu.

        Bir süre ara verilen duruşmada, sanık Bülent B'nin tutuklu halinin devamına, diğer sanıklar B.G, C.A. ve S.U'nun da adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildi.

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde, 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde, tesiste konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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