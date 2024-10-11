Kırklareli'nde asayiş ve trafik tedbirleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Vali Uğur Turan başkanlığında Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Belediye Başkan Vekili Kaan Afacan ile vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, okul müdürleri, okul aile birlikleri başkanları ve muhtarlar katıldı.

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