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        Kırklareli'nde balıkçılar denetlendi

        Kırklareli'nde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 10:41 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:41
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        Kırklareli'nde balıkçılar denetlendi
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        Kırklareli'nde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Kofçaz ilçesinde baraj gölleri ile göletlerde denetimde bulundu.

        Ekipler, amatör balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol etti.

        Su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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