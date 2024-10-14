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        Kırklareli'nde amatör balıkçılar denetlendi

        Kırklareli'nde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:45 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:45
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        Kırklareli'nde amatör balıkçılar denetlendi
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        Kırklareli'nde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Kayalı baraj gölü ile kentteki göletlerde denetimde bulundu.

        Ekipler, amatör balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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