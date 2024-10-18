Kırklareli Valisi Turan, muhtarları makamında kabul etti

Kırklareli Merkez İlçe Muhtarları Derneği yöneticileri, Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti.

Vali Turan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş, Kırklareli Merkez İlçe Muhtarları Derneği Başkanı İsmet Cebeci, Dernek Başkan Yardımcısı Naide Şanslı Özdemir'i makamında kabul etti.

Muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Turan, çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Muhtarların temsil ettikleri mahalle ve köylerde vatandaşların kamu kurumlarıyla olan ilişkilerinde etkin bir rol oynadığını aktaran Turan, "19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Kıymetli vatandaşlarımız ile devletimiz arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımıza çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." diye konuştu.