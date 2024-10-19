Kırklareli Valisi Turan'dan Muhtarlar Günü mesajı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Turan, mesajında, muhtarların yerel demokrasinin en eski ve köklü örneğini temsil ederek toplumsal hayatın en önemli yapı taşlarından birini oluşturduğunu belirtti.
Muhtarlığın özveri ve meşakkat gerektiren bir görev olduğunu aktaran Turan, demokrasi zincirinin ilk halkasını muhtarların oluşturduğunu bildirdi.
Vatandaşların devlete açılan ilk kapısının muhtarlık olduğunu ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:
"Muhtarlarımız ifa ettiği görevle aynı zamanda devlet ile vatandaş arasında bir köprü görevi yürütmektedir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında kilit role sahip olup, devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Bu güzel şehirde görev yapan muhtarlarımıza köy ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek devletin hizmet alanlarına erişimi konusunda üstün gayretleri, özverili çalışmaları ve başarılı faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, muhtarlarımıza çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum."
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