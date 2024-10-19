Kırklareli Valisi Turan'dan Muhtarlar Günü mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, muhtarların yerel demokrasinin en eski ve köklü örneğini temsil ederek toplumsal hayatın en önemli yapı taşlarından birini oluşturduğunu belirtti.

Muhtarlığın özveri ve meşakkat gerektiren bir görev olduğunu aktaran Turan, demokrasi zincirinin ilk halkasını muhtarların oluşturduğunu bildirdi.

Vatandaşların devlete açılan ilk kapısının muhtarlık olduğunu ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti: