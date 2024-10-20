Turan daha sonra muhtarlardan sorumluluk alanlarında devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Muhtarların köy ve mahallelerde vatandaşın sorunlarına vakıf olduğunu ifade eden Turan, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.