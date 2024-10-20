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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:56 Güncelleme: 20.10.2024 - 14:03
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, muhtarlarla bir araya geldi.

        Turan, Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte köy ve mahalle muhtarlarının istediklerini dinledi.

        Muhtarların köy ve mahallelerde vatandaşın sorunlarına vakıf olduğunu ifade eden Turan, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

        Turan daha sonra muhtarlardan sorumluluk alanlarında devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        - İlk yardım eğitimi verilecek

        Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince ilk yardım eğitimi düzenlenecek.

        Kırklareli Üniversitesinden yapılan açıklamada, ilk yardım eğitiminin 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

        Öğretim görevlisi Vedat Açar tarafından verilecek eğitimin 16 saat süreceği kaydedildi.

        Başvuruların 28 Ekim Pazartesi sona ereceği aktarıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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