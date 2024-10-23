GÜNCELLEME - Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kavaklı beldesi kara yolundaki mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis, orman işletme, il özel idaresi, AFAD ile BOTAŞ ekipleri sevk edildi.
Yangının büyümesi üzerine ilçelerden de bölgeye destek itfaiye ekipleri gönderildi.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
Alevler ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
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