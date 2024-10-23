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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 12:59 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:59
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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kavaklı beldesi kara yolundaki mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis, orman işletme, il özel idaresi, AFAD ile BOTAŞ ekipleri sevk edildi.

        Yangının büyümesi üzerine ilçelerden de bölgeye destek itfaiye ekipleri gönderildi.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

        Alevler ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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