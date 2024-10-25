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        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:09 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:09
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

        Sarıçam, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen ile birlikte Bakan Bak'ı ziyaret edip yatırımlar hakkında görüştüklerini belirtti.

        Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirten Sarıçam, Bak'a teşekkür etti.

        - Yol yapım çalışması

        Kırklareli Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, Karakaş Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Bulut, ihtiyaç duyulan her bölgede yol yapım çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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