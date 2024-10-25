Sarıçam, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen ile birlikte Bakan Bak'ı ziyaret edip yatırımlar hakkında görüştüklerini belirtti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

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