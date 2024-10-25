Kırklareli'nden kısa kısa
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.
Sarıçam, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen ile birlikte Bakan Bak'ı ziyaret edip yatırımlar hakkında görüştüklerini belirtti.
Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirten Sarıçam, Bak'a teşekkür etti.
- Yol yapım çalışması
Kırklareli Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Derya Bulut, Karakaş Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
Bulut, ihtiyaç duyulan her bölgede yol yapım çalışmalarının başlayacağını bildirdi.
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