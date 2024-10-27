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        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü

        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 09:24 Güncelleme: 27.10.2024 - 09:35
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        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü
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        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Dolhan köyünde hasat edilen buğday tarlasındaki anız alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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