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        Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:08
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        Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, incelemelerde bulundu.

        Vali Turan, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret edip yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ardından personelle sohbet eden Turan, istekleri dinledi.

        Turan, daha sonra polis yol kontrol noktalarında incelemede bulundu.

        Polis ekiplerine başarı dileğinde bulunan Turan, kentin huzur ve güvenliği için göre yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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