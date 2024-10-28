Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:38 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Turan, mesajında geçmişi kahramanlıklarla dolu Türk milletinin, zorluklar karşısında her zaman birlik ve beraberlik ruhuyla mücadele ederek büyük zaferlere ulaştığını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük fedakarlıklarla kazanılan eşsiz zaferler neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünün gurur ve mutlulukla kutlandığını bildiren Turan, Türk milletinin her anının kahramanlıklarla dolu olduğunu ifade etti.

        Kurtuluş Savaşının Türk milletinin var olma mücadelesi, Cumhuriyetin ise yeniden dirilişin sembolü olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

        "Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız tarafından bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve cumhuriyet armağan edilmiştir. Dün olduğu gibi bugün de büyük devlet olmanın şuur ve haysiyetine sahip olan necip milletimiz, birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerin, geleceğini karartmaya teşebbüs edenlerin hesaplarını daima hezimete uğratmıştır ve uğratacaktır. Zira İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 101 yıl önce olduğu gibi bugün de dipdiri yaşamaktadır.

        Bugün 101. yaşını kutladığımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu yana vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte ve her geçen gün yükselmektedir. Son yıllarda her alanda kazanılan başarılar cumhuriyetin Türkiye Yüzyılı hedefleriyle daha aydınlık yarınlara ulaşacağını göstermektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Ayçiçeği sapları köy ekmeğine lezzet katıyor
        Ayçiçeği sapları köy ekmeğine lezzet katıyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa