Kırklareli Valisi Turan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında geçmişi kahramanlıklarla dolu Türk milletinin, zorluklar karşısında her zaman birlik ve beraberlik ruhuyla mücadele ederek büyük zaferlere ulaştığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük fedakarlıklarla kazanılan eşsiz zaferler neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünün gurur ve mutlulukla kutlandığını bildiren Turan, Türk milletinin her anının kahramanlıklarla dolu olduğunu ifade etti.

Kurtuluş Savaşının Türk milletinin var olma mücadelesi, Cumhuriyetin ise yeniden dirilişin sembolü olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti: "Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız tarafından bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve cumhuriyet armağan edilmiştir. Dün olduğu gibi bugün de büyük devlet olmanın şuur ve haysiyetine sahip olan necip milletimiz, birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerin, geleceğini karartmaya teşebbüs edenlerin hesaplarını daima hezimete uğratmıştır ve uğratacaktır. Zira İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 101 yıl önce olduğu gibi bugün de dipdiri yaşamaktadır.