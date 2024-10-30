Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Balaban, ilçeye bağlı Sergen köyünü ziyaret etti.

Yatırımları ve çalışmaları inceleyen Balaban, köy muhtarı Yılmaz Bora'dan bilgi aldı.

Balaban, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.

- Öğrenci servisleri denetlendi

Vize ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

Vize Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Değirmenci başkanlığında oluşturulan denetim ekibi, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında öğrenci servislerini denetledi.

Denetimlerde araçların öğrenci taşıma izin ve belgeleri ile öğrencilerin güvenliği için araçlarda alınan önlemler kontrol edildi.

- TOKİ sözleşmeleri imzalanacak

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ'nin "Konut Projesi"nden yaralanan vatandaşlar ile konut sahipleriyle sözleşmelerin imzalanacağını belirtti.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Camikebir Mahallesi'nde devam eden 204 daireli konutların yapımının devam ettiğini bildirdi.

Projeden yararlanan hak sahiplerinin 4-15 Kasım tarihlerinde ilgili bankaya giderek sözleşmelerini imzalaması gerektiğini ifade eden Talay, konutların ilçeye hayırlı olmasını diledi.