Trakya'dan geçen ay 300,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Trakya'dan eylül ayında 300 milyon 113 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Genel ticaret sistemine göre en çok ihracat 272 milyon 762 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.

Bölgede ikinci sırada 18 milyon 460 bin dolar ile Kırklareli gelirken, Edirne ise 8 milyon 891 bin dolar ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Tekirdağ'dan 214 milyon 299 bin dolar, Kırklareli'nden 5 milyon 764 bin dolar, Edirne'den de 3 milyon 982 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.