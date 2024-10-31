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        Trakya'dan geçen ay 300,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        Trakya'dan eylül ayında 300 milyon 113 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:46
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        Trakya'dan geçen ay 300,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı
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        Trakya'dan eylül ayında 300 milyon 113 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

        Genel ticaret sistemine göre en çok ihracat 272 milyon 762 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.

        Bölgede ikinci sırada 18 milyon 460 bin dolar ile Kırklareli gelirken, Edirne ise 8 milyon 891 bin dolar ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.

        Öte yandan Tekirdağ'dan 214 milyon 299 bin dolar, Kırklareli'nden 5 milyon 764 bin dolar, Edirne'den de 3 milyon 982 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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