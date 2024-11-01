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        Kırklareli'nde 100 araç trafikten men edildi

        Kırklareli'nde trafik denetiminde 100 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 12:05 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:05
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        Kırklareli'nde 100 araç trafikten men edildi
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        Kırklareli'nde trafik denetiminde 100 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23-29 Ekim tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

        12 bin 530 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Denetimlerde 100 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.

        Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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