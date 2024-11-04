Kırklareli Valisi Uğur Turan, rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Turan, bir süre Ilık ile sohbet edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ilık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Üreticiler bilgilendirildi

Kırklareli'nde üreticilere "Üretim Planlaması" ve "Yeni Destek Modelleri" hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Onur Karadağ ile teknik personel Deveçatağı köyünü ziyaret etti.