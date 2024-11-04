Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Uğur Turan, rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.
Turan, bir süre Ilık ile sohbet edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ilık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- Üreticiler bilgilendirildi
Kırklareli'nde üreticilere "Üretim Planlaması" ve "Yeni Destek Modelleri" hakkında bilgi verildi.
Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Onur Karadağ ile teknik personel Deveçatağı köyünü ziyaret etti.
Karadağ, üreticilere bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Üreticilerin desteklemelerden yararlanması gerektiğini ifade eden Karadağ, her alanda üretimin artması için çalıştıklarını söyledi.
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