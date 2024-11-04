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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 09:22 Güncelleme: 04.11.2024 - 09:22
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

        Turan, bir süre Ilık ile sohbet edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Ilık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Üreticiler bilgilendirildi

        Kırklareli'nde üreticilere "Üretim Planlaması" ve "Yeni Destek Modelleri" hakkında bilgi verildi.

        Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Onur Karadağ ile teknik personel Deveçatağı köyünü ziyaret etti.

        Karadağ, üreticilere bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Üreticilerin desteklemelerden yararlanması gerektiğini ifade eden Karadağ, her alanda üretimin artması için çalıştıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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