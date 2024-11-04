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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 04.11.2024 - 09:54
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Özalp, Vize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla bir restoranda düzenlenen programa düzenledi.

        Vatan topraklarının şehit ve gazilerin kanıyla kazanıldığını ifade eden Özalp, "Vatanımızın savunmasında geçmişten günümüze emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin haklarını ne kadar çok çalışsak ödeyemeyiz." dedi.

        - Babaeski'de konser düzenlendi

        Babaeski'de Gece Yolcuları ile şarkıcı Emre Tenekeci sahne aldı.

        Gündüz Onat Festival Alanı'nda gerçekleştirilen konserler yaklaşık 2 saat sürdü.

        Belediye Başkanı Fırat Yayla, konserin ardından Gece Yolcuları grubu ile Tenekeci'ye çiçek ve plaket takdim etti.

        - Sağlıklı beslenme eğitimi verildi

        Vize ilçesinde öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi.

        Milli Eğitim Müdürlüğü ve Vize Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde yapılan eğitimlere öğrenci ve öğretmenler katıldı.

        Adalet Erez İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde, sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.

        - İngilizce kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce İngilizce kursu açılacak.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre kurs 18 Kasım'da başlayacak.

        Kayıtların devam ettiği kursa katılmak isteyen vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden de yapabileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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