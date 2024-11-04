Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Özalp, Vize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla bir restoranda düzenlenen programa düzenledi.

Vatan topraklarının şehit ve gazilerin kanıyla kazanıldığını ifade eden Özalp, "Vatanımızın savunmasında geçmişten günümüze emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin haklarını ne kadar çok çalışsak ödeyemeyiz." dedi.

- Babaeski'de konser düzenlendi

Babaeski'de Gece Yolcuları ile şarkıcı Emre Tenekeci sahne aldı.

Gündüz Onat Festival Alanı'nda gerçekleştirilen konserler yaklaşık 2 saat sürdü. Belediye Başkanı Fırat Yayla, konserin ardından Gece Yolcuları grubu ile Tenekeci'ye çiçek ve plaket takdim etti. - Sağlıklı beslenme eğitimi verildi Vize ilçesinde öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Vize Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde yapılan eğitimlere öğrenci ve öğretmenler katıldı. Adalet Erez İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde, sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı.