Kırklareli Belediyesi Meclisi toplandı

Bulut, Kırklareli'ne hizmet etme isteği bulunmayan hiç bir personelin belediyede yeri olmadığına vurgu yaptı.

Belediyede gerçekleşen toplantıda Bulut, CHP Grup Başkan Vekili Serhat Şişmanoğlu'nun bazı personelin işten çıkarılacağı iddialarının doğru olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, çalışmakta direnen, işlerini yapmayan bazı personelin işten çıkarılabileceğini söyledi.

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