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        Kırklareli'nde ekim ayında çeşitli suçlardan aranan 59'u hükümlü 152 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde ekim ayında çeşitli suçlardan aranan 59'u hükümlü 152 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:05 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:05
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        Kırklareli'nde ekim ayında çeşitli suçlardan aranan 59'u hükümlü 152 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde ekim ayında çeşitli suçlardan aranan 59'u hükümlü 152 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde, 152 şüpheli gözaltına alındı.

        Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

        Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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