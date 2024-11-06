Kentte her alanda çalışmalar yapıldığını ifade eden Bulut, daha yaşanabilir bir kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

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