Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.
Toplantıda, ekim ayı genel değerlendirilmesi de yapıldı.
- Belediye Başkanı Bulut incelemede bulundu
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, çalışmaları inceledi.
Bulut, İnönü Caddesi'ndeki kavşak yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Kentte her alanda çalışmalar yapıldığını ifade eden Bulut, daha yaşanabilir bir kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.
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