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        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor

        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:36 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:09
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        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor
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        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

        Toplantıda, Kofçaz ilçesine bağlı Aşağıkanara, Kocayazı ve Ahmetler köyleri yol ayrımlarına korkuluk yapımı, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü turizm alanı, Evrencik köyü eko turizm ve kırsal turizm tesis alanı, kent merkezine bağlı Karadere köyü turizm tesis ve günübirlik turizm tesis alanı taleplerine yönelik nazım ve uygulamalı imar planı yapılması teklifleri görüşüldü.

        Kofçaz ilçesine bağlı Aşağıkanara, Kocayazı ve Ahmetler köyleri yol ayrımlarına oto korkuluk yapımı bir sonraki birleşimde görüşülmek üzere gündem de kalmasına karar verilerek, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü turizm alanı için nazım ve uygulamalı imar planı yapılması teklifi oy birliği ile reddedildi.

        Evrencik köyü eko turizm ve kırsal turizm tesis alanı, kent merkezine bağlı Karadere köyü turizm tesis ve günübirlik turizm tesis alanı taleplerine yönelik imar planı değişikliği konusu ise oy birliğince imar ve bayındırlık işleri komisyonuna havale edildi.

        Toplantıda, CHP Grup Sözcüsü Volkan Ertan ile AK Parti Grup Sözcüsü Hicret Şamil Karasu tarafından verilen yeterlilik önergesi kabul edildi.

        İl Genel Meclisi toplantıları 29 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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