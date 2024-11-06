Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda, Kofçaz ilçesine bağlı Aşağıkanara, Kocayazı ve Ahmetler köyleri yol ayrımlarına korkuluk yapımı, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü turizm alanı, Evrencik köyü eko turizm ve kırsal turizm tesis alanı, kent merkezine bağlı Karadere köyü turizm tesis ve günübirlik turizm tesis alanı taleplerine yönelik nazım ve uygulamalı imar planı yapılması teklifleri görüşüldü.

Kofçaz ilçesine bağlı Aşağıkanara, Kocayazı ve Ahmetler köyleri yol ayrımlarına oto korkuluk yapımı bir sonraki birleşimde görüşülmek üzere gündem de kalmasına karar verilerek, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü turizm alanı için nazım ve uygulamalı imar planı yapılması teklifi oy birliği ile reddedildi.

Evrencik köyü eko turizm ve kırsal turizm tesis alanı, kent merkezine bağlı Karadere köyü turizm tesis ve günübirlik turizm tesis alanı taleplerine yönelik imar planı değişikliği konusu ise oy birliğince imar ve bayındırlık işleri komisyonuna havale edildi.