Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 41'i hükümlü 101 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde ekim ayında çeşitli suçlardan aranan 41'i hükümlü 101 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde ekim ayında çeşitli suçlardan aranan 41'i hükümlü 101 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde, 101 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 hükümlü işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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