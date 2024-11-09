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        Kırklareli'nde lityum iyon bataryalara alternatif "süperkapasitör batarya" geliştiriliyor

        Kırklareli Üniversitesinde elektrikli otomobillerde kullanılan lityum iyon bataryalara göre daha uzun menzile ve ömre sahip süperkapasitör batarya geliştirme çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:09
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        Kırklareli'nde lityum iyon bataryalara alternatif "süperkapasitör batarya" geliştiriliyor
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        Kırklareli Üniversitesinde elektrikli otomobillerde kullanılan lityum iyon bataryalara göre daha uzun menzile ve ömre sahip süperkapasitör batarya geliştirme çalışmaları yapılıyor.

        Teknoloji Fakültesi Laboratuvarı'nda mini üretimlerin gerçekleştirildiği "Süperkapasitör batarya"nın AR-GE aşamaları TÜBİTAK tarafından destekleniyor.

        Üretimi gerçekleştirilen bataryaların enerji kapasitesi, yoğunluğu ve dayanıklılığı test ediliyor.

        Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fatih Semerci, AA muhabirine, TÜBİTAK tarafından desteklenen "Süperkapasitör Uygulamaları İçin Kobalt İçermeyen Tabakalı Çift Hidroksitlerin Araştırılması" Projesi ile batarya üretimi yaptıklarını söyledi.

        Teknolojinin gelişmesi ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla yeni nesil enerji depolama sistemlerine ihtiyacın arttığını vurgulayan Semerci, enerji depolama sistemlerinde de yüksek menzile sahip ve hızlı şarj edilen yeni nesil bataryaların araştırıldığını belirtti.

        Mevcut teknolojide lityum iyon bataryaların kullanıldığını ifade eden Semerci, bu bataryaların kobalt içeren elektrotlarla çalıştığını anlattı.

        Kobaltın üretim maliyetinin çok yüksek olması sebebiyle endüstriyel üretimde zaman zaman problem yaşandığını belirten Semerci, "Araştırmalar, kobalt içermeyen elektrotlar üzerine teşvik edilmektedir. Projemizde kobalt içermeyen, daha çok nikel ve mangan bazlı yeni nesil süperkapasitör elektrotları hazırlıyoruz. Bu süperkapasitör elektrotlarıyla teknolojinin mevcut durumunu yakalamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Semerci, ucuz metaller olan nikel ve mangan bazlı üretilen enerji depolama sistemleriyle maliyetlerin azaltılabileceğini dile getirdi.

        Mevcut süperkapasitörlerin geliştirilebilir bataryalar olduğunu anlatan Semerci, şunları kaydetti:

        "Bizim şu anda çalıştığımız süperkapasitörler, enerji yoğunluğu açısından bakıldığında lityum iyon bataryaların gerisinde kalmaktadır. Süperkapasitör elektrotların maliyetinin daha düşük olması, daha kolay hazırlanıyor olması, ölçümlerin daha kolay yapılabilmesi sebebiyle süperkapasitör elektrotların enerji kapasitelerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz, mevcut lityum iyon bataryalarla yarışabilecek seviyede enerji yoğunluğuna sahip süperkapasitör batarya tasarlamak. Proje içerisinde çok çeşit malzemeler sentezlendi. Bu sentezlenen malzemelerin arasında en iyi olanlar çoğaltılıp daha büyük cihazların tasarımı gerçekleştirilebilir.

        Aynı zamanda bunların daha büyük sistemlerde uygulamaları yapılabilir. Elektrikli otomobillerde lityum iyon bataryalar yerine süperkapasitörlerin kullanılması çalışmaları zaten yaygın bir konu. Biz de araştırmalarımızda hızlı şarj olabilen, yüksek ömre sahip ve çevreci süperkapasitör bataryalar hazırladık."

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