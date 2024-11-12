Vize Kaymakamı Balaban, asayiş denetimlerine katıldı

Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücüleri ile bir süre sohbet eden Balaban, sürücülere hız yapmamaları ve kurallara uygun şekilde yolculuk yapmaları uyarısında bulundu.

Yapılan denetimler hakkında yetkililerden bilgi alan Balaban, ekiplerin çalışmalarını takip etti.

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