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        Vize Kaymakamı Balaban, asayiş denetimlerine katıldı

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, asayiş denetimlerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:11 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:11
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        Vize Kaymakamı Balaban, asayiş denetimlerine katıldı
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, asayiş denetimlerine katıldı.

        Kaymakam Balaban, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince Hasbuğa Köyü kavşağında oluşturulan asayiş denetim noktasını ziyaret etti.

        Yapılan denetimler hakkında yetkililerden bilgi alan Balaban, ekiplerin çalışmalarını takip etti.

        Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücüleri ile bir süre sohbet eden Balaban, sürücülere hız yapmamaları ve kurallara uygun şekilde yolculuk yapmaları uyarısında bulundu.

        Balaban ayrıca sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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