Babaeski'de sağlık personeline yangına müdahale eğitimi verildi

Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamada, personelin güvenliği ve olası acil durumlar için bu tür eğitimlerin önemli olduğu belirtildi.

Babaeski İtfaiye Müdürlüğünce, hastane konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, yangın önleme ve yangın söndürme teknikleri, zehirli gazlara karşı alınacak önlemler, acil durum planları ve tahliye prosedürleri anlatıldı.

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