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        Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren zanlı gözaltına alındı

        Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:16 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:16
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        Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren zanlı gözaltına alındı
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        Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, zanlı Recep Ç. (64) İl Emniyet Müdürlüğüne giderek polis ekiplerine eşini öldürdüğünü itiraf etti.

        Zanlının Pınar Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri Aysel Ç'nin (58) hareketsiz yattığını gördü.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aysel Ç'nin başına aldığı balta darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aysel Ç'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Olayla ilgili zanlı Recep Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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