Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren zanlı gözaltına alındı
Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren zanlı gözaltına alındı.
Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, zanlı Recep Ç. (64) İl Emniyet Müdürlüğüne giderek polis ekiplerine eşini öldürdüğünü itiraf etti.
Zanlının Pınar Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri Aysel Ç'nin (58) hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aysel Ç'nin başına aldığı balta darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aysel Ç'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili zanlı Recep Ç. gözaltına alındı.
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