Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aysel Ç'nin başına aldığı balta darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Alınan bilgiye göre, zanlı Recep Ç. (64) İl Emniyet Müdürlüğüne giderek polis ekiplerine eşini öldürdüğünü itiraf etti.

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